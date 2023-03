Roma, pochi gol e tante espulsioni | Colpa di Mourinho?

La Roma sta attraversando un periodo difficile: pochi gol e tanto nervosismo. Attualmente è quinta in campionato e con l’ottavo attacco della serie A con soli 35 gol segnati al pari del Sassuolo. Prima invece in una particolare classifica.

Roma, prima nella classifica delle espulsioni

La Roma è nervosa e si nota soprattutto dal numero di cartellini rossi che ha ricevuto: sono infatti 14 i cartellini rossi ricevuti tra giocatori e staff tecnico. Di certo anche la Roma, e Mourinho, non sono contenti degli arbitri, ma tutto questo nervosismo forse non porta nulla di buono. Quello che è sicuro è che ultimamente gli attaccanti non stanno segnando e non stanno portando punti. Abraham non è partito titolare ne contro il Real Sociedad ne contro la Lazio, Dybala è uscito nel derby al 45′ e contro il sassuolo è entrato nella ripresa. Belotti addirittura cerca ancora il primo gol in campionato.