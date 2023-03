Serie B: le decisioni del Giudice Sportivo. Sono otto gli squalificati, il Pisa perde Nagy

Le decisioni del Giudice sportivo per le gare della 30^ giornata

Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo:

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. REGGINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, alcune bottigliette in plastica, di cui due, al 26° del primo tempo, costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per circa un minuto; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco due petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco, all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria, una bottiglietta in plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. TERNANA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CIRCATI Alessandro (Parma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete. LEVERBE Maxime Jean R (Benevento): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BARTOLOMEI Paolo (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). 120/367 FRABOTTA Gianluca (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). MILLICO Vincenzo (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). NAGY Adam (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). PASTINA Christian Diego (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). TAIT Fabian (Sudtirol): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).