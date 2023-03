Skriniar sincero: “Felice dei trofei con l’Inter ma ora voglio vincere ancora”

Il difensore è pronto per la nuova esperienza in Francia

Intervistato al sito ufficiale della nazionale slovacca, Milan Skriniar nonostante l’infortunio ha risposto si alla convocazione e ha parlato anche dell’Inter.

Skriniar: “Spero nel successo anche con la Nazionale”

Ha trionfato nel sondaggio di calciatore slovacco dell’anno, se lo aspettava?

“In cuor mio credevo di poter difendere questo titolo che avevo ricevuto già nell’anno passato. Tuttavia pensavo che l’avrebbe vinto Lobotka visto che è in ottima forma. Spero che molti altri giovani calciatori si uniscano a noi nei prossimi anni così da poter aumentare il valore della nostra rosa. Mi piacerebbe che la Nazionale possa avere molto successo in futuro, prima di tutto mantenendoci sani e senza infortuni”.

Cosa apprezza di più della sua scorsa stagione?

“Sono molto contento di aver vinto due coppe con l’Inter. Quest’anno siamo già riusciti a vincere la Supercoppa, quindi sono contento di aggiungere trofei al mio palmares. Finora non ne ho vinti molti, spero possano crescere in futuro”.

Mancherà nelle prossime partite contro Lussemburgo e Bosnia.

“Io e i ragazzi crediamo di poter aver successo in queste qualificazioni e i tifosi sono con noi. Spero che queste qualificazioni inizino al meglio. Sarebbe bello ottenere subito due vittorie. Gli avversari sono forti ma sono convinto che i ragazzi si prepareranno al meglio. Purtroppo non posso partecipare a queste partite. Finché la mia salute me lo permetterà e i medici mi lasceranno andare, cercherò di essere allo stadio a tifare i ragazzi. mi auguro davvero che ci siano più tifosi possibile. Questa squadra ha bisogno di tutto il sostegno possibile”.