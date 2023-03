Astri nascenti nel calcio: Mattia Verdoliva e gli insegnamenti di Roberto Gallo

Oggi siamo tornati a visionare, sul campo del GS Assago (Milan Academy), la sorprendente crescita del baby fenomeno Mattia Verdoliva sotto la guida del mister Roberto Gallo, maestro e insegnante di tecnica individuale. Ricordiamo che il ragazzo è un classe 2014 e che viene già soprannominato Holly per il suo amore incontrastato verso il calcio. Amore che man mano si sta perdendo per i giovani in Italia, un po’ come sottolineato dall’allenatore dell’Italia Roberto Mancini.

La tecnica deve essere alla base di un calciatore

“Abbiamo tre squadre tra le prime 8 d’Europa, ma gli italiani sono al massimo 7-8. Non si può parlare di rinascita del calcio italiano”, queste le parole del C.t. della Nazionale Roberto Mancini. Parole che fanno riflettere tanto, parole che vanno a colpire soprattutto le scuole calcio dove gli allenatori hanno bisogno di spiegare ai giovani la dedizione, la voglia al sacrificio e soprattutto la voglia di crescere. Questo è il progetto che sta portando avanti in maniera individuale il mister Roberto Gallo sul giovanissimo talento Mattia Verdoliva. Il mister, ex calciatore professionista, si sta occupando della crescita della tecnica del calciatore, come si può vedere nel video, con esercizi dedicati.

Mattia Verdoliva risponde presente

Si, perché il giovane talento risponde agli insegnamenti del mister Gallo con tanta voglia di fare, voglia di mettersi in gioco, e da quello che ci racconta, nella sua mente esiste soltanto il calcio. Continua a rispondere sul campo a suon di gol, sempre più belli, sempre più determinanti per la sua crescita come professionista. In lui si può rivedere la passione vera per il calcio, la passione che ormai nel giorno d’oggi si sta perdendo. La passione che vorrebbe vedere sicuramente il C.t. Roberto Mancini, per far si che il nostro calcio si popoli di ragazzi italiani che hanno la voglia vera di crescere.

Mattia Verdoliva in azione