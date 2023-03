Calciomercato Inter, il bomber pronto ad arrivare in Italia

Resa nota la sua volontà a non rinnovare

A quanto pare il prossimo mercato estivo ci presenterà delle sfide dirigenziali di tutto rispetto. Sono molti i giocatori che stanno facendo gola alle squadre più blasonate della nostra Serie A. Vedasi Milan e Napoli per Orban, oppure Inter e sempre il Milan per Okafor. Si prospettano delle battaglie a suon di offerte, proposte ed accordi. L’ultima indiscrezione sul tema sembrerebbe riguardare un probabile arrivo in Italia da parte di un calciatore che non ha certamente bisogno di presentazioni, ossia Moussa Dembele. Il francese ha già reso nota la sua volontà di non voler rinnovare con il Lione e di conseguenza qualora arrivasse a vestire la casacca nerazzurra lo farebbe a parametro zero.

Calciomercato Inter, l’occasione non passa inosservata neppure alla concorrenza

La possibilità che però il francese possa essere acquistato praticamente gratis, non è certamente passata inosservata anche ad altri club. Oltre all’interessamento di alcune squadre inglesi e tedesche, qui da noi chi si sta facendo avanti insediando i piani nerazzurri, è la Roma di José Mourinho. Sia i nerazzurri che i giallorossi hanno necessità di andare a rinforzare il reparto offensivo. L’Inter ha tante troppe incognite per il futuro legate soprattutto alle situazioni di Dzeko, Correa e Lukaku, mentre i romanisti con un Belotti ed un Abraham che mai hanno realmente convinto, si trovano nella medesima situazione. Dembelè farebbe comodo ad entrambe le squadre. Il suo background è di tutto rispetto. Cresciuto tra le giovanili del Psg ha fatto poi il suo esordio professionistico col Fulham, arrivado a giocare anche all’Atletico Madrid e al Lione. Il 30 giugno prossimo il suo contratto scadrà e solo allora si saprà con certezza quale sarà il suo futuro professionistico.