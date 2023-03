Calciomercato Inter, il sostituto di Onana arriva dalla Serie A

Manchester United e Chelsea, sono queste le 2 squadre che avrebbero espresso il proprio interesse per André Onana, portiere dell’Inter che quest’anno sta disputando una stagione di altissimo livello.

Calciomercato Inter, Manchester United e Chelsea su Onana

Nei giorni scorsi era venuta fuori la notizia secondo la quale il Chelsea avrebbe offerto 40 milioni più il cartellino di Mendy per portarsi a casa il portiere dell’Inter, Onana. Il portiere camerunense attualmente ha una valutazione che si aggira sui 60 milioni di euro: considerando che sia arrivato a parametro 0, per l’Inter qualsiasi cifra significherebbe plusvalenza. Nelle ultime ore nella trattativa si sarebbe inserito anche il Manchester United, poiché non ha ancora rinnovato il contratto di De Gea. In virtù di ciò, l’Inter starebbe osservando Vicario, portiere dell’Empoli che in questa stagione sta facendo cose incredibili. Il prezzo del portiere toscano si aggirerebbe sui 20 milioni ma, per sfortuna dei nerazzurri, egli ha vari corteggiatori tra cui la Juventus.