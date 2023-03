Calciomercato Inter, l’argentino vuole la Champions | Ecco perché si può

Calciomercato Inter, Pereyra obiettivo per giugno

L’Inter è pronta a cambiare in vista della prossima stagione ed è pronta a farlo in ogni reparto. Marotta cerca ovunque possibili rinforzi a costi accessibili. Tra gli ultimi nomi c’è quello di Roberto Pereyra, in scadenza a giugno con l’Udinese; infatti, l’argentino piace molto alla dirigenza del club meneghino che vorrebbe portarlo in nerazzurro.

Pastorello: “Pereyra è da Champions”

Federico Pastorello, agente del centrocampista, ha voluto fare chiarezza sulla posizione del proprio assistito ai microfoni di TMW: “È a scadenza di contratto, il dialogo con l’Udinese è franco e aperto. Ha fatto una scelta chiara: o c’è una chance da Champions o è a Udine da capitano, si trova bene. Il dialogo è aperto e la società ci ha dato disponibilità per rimanere. Stiamo ragionando ma non escludo che possa rinnovare a meno che non venga fuori l’interessamento di una grande piazza. E’ uno da Champions League, ha maturità, atteggiamento diversi, è cresciuto”.