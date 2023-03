Calciomercato Inter, ritorno di Conte sulla panchina?

Le voci che vogliono l’esonero di Antonio Conte dal Tottenham sono sempre più forti, e dopo l’uscita così decisa dell’allenatore salentino in conferenza stampa, sembrano anche abbastanza fondante.

Calciomercato Inter, preoccupa l’ingaggio di Antonio Conte

“Ciclone Conte. Premier League addio, vuole tornare in Serie A”, così apre l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Conte vuole tornare in serie A, l’Inter probabilmente è stanca delle fasi alterne di Simone Inzaghi, e dunque è un matrimonio che si può combinare. Matrimonio che farebbe felice anche una gran parte di tifosi neroazzurri, ma il vero problema è quello dell’ingaggio: Antonio Conte percepisce 17 milioni l’anno al Tottenham. Cifra praticamente impensabile da sostenere in Italia. Dunque se Conte vuole tornare a casa non dovrà fare altro che abbassare le pretese sull’ingaggio.