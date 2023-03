Calciomercato Inter, svolta nel rinnovo per Dzeko | Le ultime notizie

Edin Dzeko, in scadenza di contratto a giugno , potrebbe rimanere all’Inter per un altro anno. Rinnovo possibile a 5 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Dzeko vorrebbe restare

Dopo la freddura dell’ultimo periodo in merito al rinnovo di Edin Dzeko, il calciatore bosniaco avrebbe detto si all’opzione di rinnovo per un anno a 5 milioni, stipendio inferiore rispetto a quello che percepisce ora. Novità importante nella trattativa, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, dato che fino ad ora Dzeko non si muoveva dall’opzione del biennale. Adesso la palla del rinnovo è nelle mani dell’Inter, che deve valutare anche la fattibilità dell’operazione ed aspettare ovviamente l’ok del presidente Zhang.