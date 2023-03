Calciomercato Juventus, il serbo distante dalla società

Per lui potrebbe essere il coronamento di un sogno

Nonostante il gol ritrovato contro il Friburgo su calcio di rigore, Dusan Vlahovic è ancora ben lontano dall’essere quel bomber che portò la Juventus a prenderselo ad ogni costo dalla Fiorentina. Vennero spesi per l’operazione ben oltre i 70 milioni ma ad oggi dati alla mano, l’investimento non sta dando i frutti sperati. Mancanza dal gol su azione da troppo tempo e nonostante i continui incoraggiamenti della squadra e di mister Allegri, il suo futuro a Torino sembra sempre più lontano. Con alcune squadre di Premier League sulle sue tracce, così come anche il Bayern Monaco, forse chi realmente potrebbe spuntarla aggiudicandosi le prestazioni del serbo, è ora il Real Madrid.

Calciomercato Juventus, l’interesse mai nascosto di giocare al Bernabeu

Sulla base di alcuni quotidiani spagnoli, a detta dei Blancos, Vlahovic risulterebbe essere il naturale sostituto di Karim Benzema, recente vincitore del Pallone d’Oro ma che ormai viaggia verso i 36 anni. Per caratteristiche e prezzo sarebbe il sostituto ideale. Molto inoltre lo farà anche la volontà e l’interesse mai nascosto del bomber bianconero, di giocare nella Liga e solcare il manto erboso del Santiago Bernabeu. Vlahovic per coronare il suo sogno sarebbe addirittura pronto a respingere qualsiasi altra offerta e a forzare la mano con la società torinese pur di essere ceduto alla squadra allenata da Carlo Ancelotti. Ovviamente molto dipenderà anche dalle vicissitudini extra calcistiche che hanno investito l’intero asset societario ma al molmento la permanenza di Vlahovic in Italia sembra essere sempre più difficile.