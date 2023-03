Calciomercato Lazio, agente Acerbi: “Vuole restare all’Inter”

Acerbi ha tutte le intenzioni di restare all'Inter grazie alla clausola tra Lazio e Inter per il riscatto

La storia tra la Lazio e Acerbi è stata bellissima, ma si sta concludendo nel peggiore dei modi. Alla Lazio il calciatore è diventato uno dei migliori nel suo ruolo, ma l’episodio spartiacque è stata la famigerata esultanza dopo il gol in Lazio-Genoa, con il numero 33 biancoceleste che guardando la Curva Nord si porta l’indice davanti la bocca. Poi è arrivato il passaggio all’Inter, dove sta rendendo bene in questa stagione, e dunque il suo agente Federico Pastorello, ha parlato a TMW, dell’opzione riscatto.

Calciomercato Lazio, Pastorello: “Sarri e la Lazio hanno preso altre strade”

“C’è un diritto di riscatto che era stato messo a fine mercato, a fine stagione ci si aggiornerà ma Francesco vuole rimanere. Sarri e la Lazio hanno preso altre strade, stanno facendo bene, non credo che Acerbi possa servire più ala Lazio e non credo che voglia tornarci. Credo si debba trovare una soluzione”. Decisamente chiare dunque le intenzioni di Francesco Acerbi per il suo futuro.