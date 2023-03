Calciomercato Lazio, il punto sui rinnovi | Quattro i calciatori in ballo

Il secondo posto in campionato fa sorridere per il momento la Lazio. I tifosi biancocelesti sperano di centrare la qualificazione alla prossima Champions League, ma sperano anche nei rinnovi di alcun giocatori importanti alla causa per essere competitivi anche la prossima stagione.

Calciomercato Lazio, ecco i dettagli sui rinnovi

La dirigenza laziale ha ben chiara la questione rinnovi ed è proprio per questo motivo che è già al lavoro. Il primo a rinnovare sarà Felipe Anderson, il quale prolungherà il suo contratto fino al 2027, con un aumento di stipendio da 2 a 3 milioni a stagione. Stesso discorso per Cataldi: anch’egli rinnoverà per altri 4 anni e passerà da uno stipendio di 1.1 a 1.5 milioni stagionali. Continuano i contatti tra la Lazio e il procuratore di Zaccagni, il cui contratto scade però nel 2025. Per quanto riguarda Romero, invece, niente da fare: le ingenti richieste del suo agente hanno bloccato tutto e sembra quasi certo il suo addio a giugno.