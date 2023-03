Calciomercato Milan, il futuro di Vranckx è incerto

Altro dubbio sul calciomercato estivo del Milan arrivano da Aster Vranckx. Con il mister Stefano Pioli ha fino ad ora collezionato pochissimi minuti.

Calciomercato Milan riscattare o meno Aster Vranckx?

Fino ad ora il centrocampista belga ha totalizzato solamente 153 minuti con il Milan. Il suo futuro in rossonero è molto in bilico. Infatti nella formula del prestito con cui è arrivato dal Wolfsburg, c’è presente il diritto di riscatto. Riscatto su cui Maldini e la società ci stanno riflettendo molto. In questo momento il futuro sembra sempre più lontano dal Milan, ma chissà cosa può succedere fino alla fine della stagione.