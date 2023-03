Calciomercato Milan, l’attaccante pronto al trasferimento: “Sono sotto osservazione”

“Devono iniziare certe discussioni e la decisione non dipenderà solo da me. La società mi farà sapere le sue impressioni e sono convinto che arriveremo ad un accordo. È bello che Arteta mi tenga sotto osservazione, comunque…”.

Calciomercato Milan, Balogun pronto per la serie A

Sono queste le parole a Sky Sport UK di Folarin Balogun, attaccante dell’Arsenal ora in prestito al Reims e che piace tanto al Milan di Pioli anche se per portarlo in rossonero ci vogliono 30 milioni di euro. L’attaccante sarebbe perfetto per ricoprire il ruolo di vice Giroud.