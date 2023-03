Calciomercato Milan, l’incubo dei rossoneri potrebbe sbarcare da Pioli: pronti 40 milioni

Il centrocampista ha come vittima preferita i milanisti...

Lazar Samardžic, ha trovato finalmente la sua consacrazione visto che ha realizzato in pochi minuti 4 gol e 3 assist all’attivo. Il centrocampista, che ha segnato nell’ultima sfida vinta dall’Udinese contro il Milan ha stupito tutti, a cominciare proprio dai rossoneri(a cui piace da sempre) ma anche il Napoli anche se l’Udinese come specifica Marino è una bottega cara.

Calciomercato Milan, altro rinforzo in arrivo ma attenzione a Spalletti

“La nostra idea è tenere un giocatore finché non raggiunge il suo vero valore. Ci possono anche dare diversi milioni per Samardzic, poi quando lo vendi ti penti. Noi vogliamo cedere i nostri giocatori quando sono al massimo della valorizzazione e quando ci chiedono loro di andare via”. La base di partenza è di 40 milioni anche se altre grandi prestazioni potrebbero scatenare un’asta favorendo completamente i friulani che potrebbero accettare però delle contropartite tecniche per abbassare il cartellino.