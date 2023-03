Calciomercato Milan, presto altri incontri per il rinnovo di Leao

Il calciomercato del Milan ha un nodo molto importante: Leao. La decisione sul futuro del campione portoghese stravolgeranno in bene o in male tutto il lavoro di Maldini.

Calciomercato Milan, presto l’incontro tra le parti

Il contratto di Leao con il Milan scade nel 2024, e le trattative per il rinnovo del contratto vanno avanti già da un bel po’ di tempo. Ultimamente si è vissuta una fase di stallo dopo un inizio di anno che non è stato piacevole per le trattative ma neanche per le prestazioni del calciatore sul campo. Adesso però sono in programma nuovi incontri, come riporta la Gazzetta dello Sport, per cercare di di chiudere nel più breve possibile questo delicato nodo e potersi concentrare su altri obbiettivi del calciomercato del Milan.