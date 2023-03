Calciomercato Milan, sfida a tre per prendere lo svizzero

Concorrenza più agguerrita che mai

Noah Okafor. E’ sempre e solo lui il nome più in voga in questi giorni. Il giovane attaccante classe 2000 con i suoi 14 gol in 34 presenze, non sta certamente passando inosservato. Il Milan ha già da tempo messo gli occhi su di lui ma ultimamente oltre anche all‘Inter, sembrerebbe esserci un’ulteriore interessamento da parte di un grande club inglese, l’Arsenal. D’altronde c’era da aspettarselo. Il ventiduenne svizzero sta letteralmente stregando mezza Europa e la sua giovane età porrebbe delle solide basi per costruire la squadra del futuro. Qualsiasi essa sia.

Calciomercato Milan, Maldini e Massara preparano la strategia

Okafor entrerà nell’ultimo anno di contratto proprio da questa estate. Il suo cartellino inevitabilmente si abbasserà il che comporterebbe un prezzo ridotto per prenderselo. La dirigenza milanista sfrutterà proprio questa dinamica. Il Salisburgo, squadra dove attualmente milita, sa bene che difficilmente riuscirà ad ottenere una somma significativa per il suo gioiellino. Gli inglesi dell’Arsenal dal canto loro, avrebbero già pronta una proposta di circa 25 milioni. Battere la concorrenza non sarà certamente facile, ma con la necessità prioritaria di rinforzare il reparto offensivo, la dirigenza milanista sarà pronta a dar battaglia a chiunque si metta d’intralcio ai suoi piani. Tifosi interisti e londinesi sono avvisati.