Calciomercato Roma, che duello con la Juventus per il centrocampista | C’è l’offerta

Calciomercato Roma, Hjulmand del Lecce resta un obiettivo di Tiago Pinto

La Roma ha come obiettivo rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione: Tiago Pinto, tra i tanti profili studiati, ha messo nel mirino Morten Hjulmand, protagonista di un’ottima stagione con la maglia del Lecce che gli ha permesso di conquistare la maglia della Nazionale danese.

Mercato Roma, su Hjulmand non solo i giallorossi ma anche Juventus, Fiorentina e Inter

Come riportato da Tuttomercatoweb, Hjulmand in Italia piace anche a Juventus, Fiorentina e Inter. Il danese interessa anche a diversi club esteri, in particolare il Brentford sembra essere il club più convinto delle sue qualità. L’impressione, dunque, è che in estate ci sarà la fila per acquistarlo, ma il Lecce non farà sconti e Corvino chiederà una cifra importante per cedere uno dei suoi gioielli.