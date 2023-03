Calciomercato Roma, Di Giovanbattista allontana Conte dalla Juventus

Le voci che vogliono il ritorno di Antonio Conte in Italia sono sempre più insistenti. Su questo argomento si è espresso anche Ilario Di Giovanbattista a Radio Radio.

Calciomercato Roma, Di Giovanbattista: “Si stanno liberando tre panchine per Mourinho”

“Si stanno liberando tre panchine per Mourinho: Real Madrid, PSG e Chelsea. Per Mou è l’ultima possibilità di tornare nel giro del grande calcio, ma per toglierlo dalla panchina della Roma ci vorrà tanto… La Roma ha interloquito con Antonio Conte, perché sa che qualcosa potrebbe non andare con Mourinho. Ci sarà un incontro con i Friedkin, la società pensa di avere una squadra di un certo livello, ma Mou vuole di più, chiede investimenti. Questo incontro ci sarà, ma sia la Roma sia Mou si stanno guardando intorno. Conte ha parlato col Milan, lui appena rescinde col Tottenham ha giù un’altra squadra…Attenzione alla Roma, si è messa in testa di avere sempre un allenatore di grande fascino e presenza. Secondo me la Roma è la favorita in Italia per Conte…”.