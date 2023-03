I giallorossi pensano a una nuova soluzione in attacco

Spunta un nuovo nome in attacco per la Roma. Si tratta di Wilfried Gnonto, esterno d’attacco del Leeds ed ex calciatore dell’Inter, questo è quanto riportato da 90 min.

Calciomercato Roma, Gnonto verso i giallorossi | C’è l’offerta

Il giocatore è stato convocato da Roberto Mancini per le prossime sfide contro Inghilterra e Malta e sarà un’altra occasione per mettersi in mostra visto che l’esterno piace tanto a Milan, Napoli, Atalanta e Juventus.