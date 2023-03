Calciomercato Roma, retroscena di mercato: Pastorello protagonista

Il derby con la Lazio ha lasciato strascichi importanti, tra cui l’espulsione di tre difensori, perciò contro la Sampdoria ci sarà subito posto per Diego Llorente. Ricordiamo che lo spagnolo è stato preso nella finestra di gennaio per cercare di rinforzare il reparto, poche fino ad ora le uscite, ma buoni i minuti giocati. A quanti pare Llorente non era l’unico obiettivo della Roma ed a svelarlo e proprio il noto agente, Federico Pastorello.

Mercato Roma, Llorente un’alternativa

Federico Pastorello, agente di numerosi giocatori importanti in un’intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb ha dichiarato: “Colley era legatissimo alla Sampdoria ma aveva uno degli stipendi più pesanti del club. Abbiamo avuto una trattativa importante con un club turco, poi c’era anche la Roma”.