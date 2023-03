Calciomercato Roma, tante voci per l’attacco | Tanto dipende da Mourinho

Molti i possibili colpi di mercato in uscita e in entrata per il calciomercato della Roma

Il calciomercato estivo della Roma sarà sicuramente tutto da seguire. Da seguire perchè ci saranno tanti probabili colpi, dalla panchina passando pel l’attacco.

Calciomercato Roma, se i risultati non arrivano c’è aria di cambiamento

Nella Roma di oggi ci sono più dubbi che certezze. Sicuramente positivo il cammino che ha portato la squadra al quarto di finale di Europa League, ma abbastanza altalenante in campionato, con l’ultima sconfitta proprio nel derby contro la Lazio di domenica scorsa. Proprio queste insicurezze sul campo aumentano la situazione di preoccupazione da parte dei tifosi per alcuni giocatori ma anche per la posizione dello stesso José Mourinho.

Calciomercato Roma, idea Firmino e Lukaku

Il futuro di Mourinho non è del tutto chiaro. Lui non si è mai espresso con decisione sul restare o meno a Roma, anzi ha soltanto aumentato i dubbi con dichiarazioni opinabili. Ma il suo futuro può essere importante per il mercato estivo anche, perché sappiamo bene come può esser importante la sua parola (vedi quello che è successo con Dybala). Se le voci che vedono Abraham partente per un ritorno in Premier League, c’è ne sono due che propongono scenari di mercato molto interessanti. Secondo alcune indiscrezioni, la Roma si sarebbe interessata con prepotenza all’attaccante del Liverpool Firmino, in scadenza di contratto, e clamorosamente a Lukaku, ora in forza all’Inter, ma che ornerà al Chelsea a giugno. Mourinho ha già allenato il belga nel Manchester United e sarebbe uno scenario molto affascinante.