Inter, Cassano contro Mazzoleni: “È in malafede”

Non si placano le polemiche sull’episodio dubbio del gol di Rabiot nel derby d’Italia contro la Juventus. Non poteva di certo mancare il commento di Antonio Cassano durante la puntata della Bobo TV.

Inter, Cassano: “Mazzoleni non deve più fare il VAR”

“Ci sono stati tre falli di mano, c’è stata malafede perché le immagini le hanno viste tutti. Si devono vergognare tutti, anche Rocchi e Mazzoleni perché l’arbitro può sbagliare, ma il VAR certe cose deve vederle. Se Mazzoleni fosse stato in buonafede si sarebbe preso la responsabilità, invece l’ha fatto stare quattro minuti fermo per poi dire che il gol è buono. Io non ho mai creduto che la Juve ruba o non ruba, ma è il secondo gol con un tocco di mano in due partite, due volte che il VAR non chiama. Siccome sono uno che viene dalla strada, se non richiami penso che sei in malafede. Rocchi deve dare le dimissioni e Mazzoleni non deve più fare il VAR. Quando parlo di calcio italiano osceno parlo anche di queste cose qua, facciamo ridere i polli. Quello che è successo ieri è scandaloso, Mazzoleni era in malafede e quindi deve andare fuori dai coglioni”.