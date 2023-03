Juventus, brutte notizie per Allegri | Il difensore lascia il ritiro

Juventus, si ferma ancora Bonucci

L’Italia di Mancini perde un altro pilastro in vista dell’incontro di domani sera contro l’Inghilterra e di domenica contro Malta, due match validi per le qualificazioni a Euro2024. Dopo Provedel, Dimarco e Chiesa si ferma anche Leonardo Bonucci. Quello del bianconero non è un forfait a sorpresa, arrivato già in condizioni non ottimali a Coverciano, ha accusato un problema che non gli ha permesso il regolare svolgimento dell’allenamento odierno.

Bonucci, i tempi di recupero

Il calciatore tornerà alla Continassa per effettuare ulteriori analisi. Secondo Sky Sport, Bonucci resterà presumibilmente fermo per due settimane, difficile il recupero per il match di campionato contro il Verona. Non una buona notizia né per Allegri, in vista dei prossimi impegni di campionato, Europa League e Coppa Italia, né per Mancini che dovrà far a meno del suo capitano nella prima fase delle qualificazioni a Euro2024.