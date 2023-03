Juventus, Moggi tuona: “I bianconeri hanno vinto giocando contro il nulla”

Inter–Juventus ha fatto discutere moltissimo negli ultimi giorni, non solo per l’episodio controverso che riguarda il goal del vantaggio dei bianconeri, ma anche per la prestazione sottotono dei nerazzurri.

Juventus, Moggi: “L’Inter giocava in dieci. Lukaku inesistente“

Sulla partita tra Inter e Juventus si è espresso anche Luciano Moggi, intervistato da Radio Bianconera nel corso di Cose da calcio. L’ex dirigente bianconero ha parlato del match di domenica criticando i nerazzurri. Di seguito le sue parole: “Domenica la Juve ha vinto giocando contro nessuno. L’Inter giocava in dieci, Lukaku era assente dal 1′. Ha fatto un possesso palla del 70%, ma era molto lento e prevedibile. Il fallo di mano sul gol? Lì dobbiamo andarci piano, se dopo 4 minuti di VAR non si è visto nulla devi chiamare l’arbitro e questo deve decidere, col VAR si incorre in queste cose“.