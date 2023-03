Juventus, Rabiot: “Visto quanto siamo forti io ci credo anche con la penalizzazione”

Il vero condottiero della Juventus in questa stagione è il rinato Adrien Rabiot. Il centrocampista francese sta trascinando la squadra a suon di assist e gol, non solo in campionato. Ha parlato a Tuttosport di qualche argomento caldo, ed anche della penalizzazione subita.

Juventus, Rabiot: “Per me noi adesso siamo secondi”

“Senza i 15 punti è sicuro che riusciremmo a centrare la qualificazione per la competizione internazionale più importante. Ma sinceramente, per come stiamo andando in questa seconda parte della stagione, e tenendo conto della forza di questo gruppo, io dico che potremmo qualificarci anche se dovesse restare la penalizzazione. Io ci credo, per me noi adesso siamo secondi perché quello che dice il campo e la squadra ha la forza per mettere pressione a chi è davanti. Se poi dovessimo vincere l’Europa League allora la qualificazione sarebbe automatica come si sa”