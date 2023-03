Qualificazioni Europei: arbitrerà Jovanovic | I precedenti

Ad arbitrare l’esordio della Nazionale italiana di Roberto Mancini nella qualificazione agli europei ci sarà Srdjan Jovanovic.

Italia, i precedenti con l’arbitro serbo

Al Maradona per Italia-Inghilterra arbitrerà il serbo Jovanovic, con Stojkovic e Mihajlovic come assistenti e dal quarto uomo Simovic. Alla Var saranno presenti i polacchi Kwiatkowski e Lasyk. Non un nome sconosciuto agli italiani, infatti ha già diretto due gare della Nation League dell’Italia: la finale 3°-4° posto vinta contro il Belgio per 2-1, l’altra sfida è stato il pari per 1-1 contro la Germania dello scorso 4 giugno. Il direttore di gara ha anche da poco arbitrato Inter-Porto, e lo scorso anno Roma-Leicester di Conference League.