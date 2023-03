Dalla Germania arriva una clamorosa indiscrezione che vede Julian Nagelsmann esonerato e che non sarà più l’allenatore del Bayern. Questo è quanto riportato dalla Bild. Per il suo sostituto si parla di Thomas Tuchel, ex PSG e Chelsea, che avrebbe già pronto un contratto di due anni e mezzo. La decisione sarebbe scaturita in seguito a delle divergenze tra l’allenatore e i dirigenti del club.