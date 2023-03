Calciomercato Inter, Gagliardini ai saluti? | Potrebbe rimanere in Serie A

Le strade di Gagliardini e l’Inter potrebbero dividersi a fine stagione. Il centrocampista italiano ha espresso da mesi il suo volere: quello di cambiare area.

Calciomercato Inter, Lazio interessata a Gagliardini

Gagliardini potrebbe percorrere la strada fatta da Vecino, ovvero il passaggio dall’Inter alla Lazio. Già prima del passaggio all’Inter, il d.s. Tare aveva provato interesse per lui, ma l’affare non si è concluso. Con Gagliardini la Lazio avrebbe un’opzione in più in cabina di regia, riporta la Gazzetta dello Sport. La Lazio sta considerando il suo nome. Anche nella convinzione che sotto la guida di Sarri, come è successo ad altri, Gagliardini potrebbe rilanciarsi.