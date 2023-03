Calciomercato Inter, Marotta vuole rinnovare la difesa | I nomi selezionati

La difesa che il tecnico dell’Inter della prossima stagione, non si sa ad oggi se sarà Inzaghi o meno, si troverà sarà sicuramente diversa rispetto a quella di questa stagione.

Calciomercato Inter, diversi difensori sulla lista di Marotta

Al netto della cessione sicura di Skriniar e della molto probabile partenza di Dumfries, la lista di Beppe Marotta è piena di idee per la difesa 2023/2024. Tra i profili affermati troviamo Pavard e Lindelof, tra i giovani in rampa di lancio troviamo Scalvini, ma l’atalanta chiede 35 milioni di euro, passando per l’outsider che è Becao. Ma l’idea che circola ultimamente è quella del 23enne del Salisburgo Oumar Solet, che come riporta la Gazzetta dello Sport, viene valutato 15 milioni. Il difensore sa giocare sia i una difesa a 3 che in una a 4, quindi in ottica sia se rimane Inzaghi, sia se si passa ad un altro allenatore.