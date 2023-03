Calciomercato Juventus, il nome giusto per la fascia arriva dal Monza

La prossima sessione estiva di calciomercato sarà importantissima per la Juventus. Molti calciatori, con ingaggi pesanti, saranno in scadenza di contratto e forse la società bianconera deciderà di sostituirli con calciatori d prospettiva con ingaggi ridotti. Uno di questi potrebbe essere proprio un profilo selezionato dal Monza di Berlusconi.

Calciomercato Juventus, occhi puntati su Carlos Augusto

Carlos Augusto fino a questo momento sta svolgendo una ottima stagione: 26 presenze e 5 gol. Le prestazioni che ha fatto , proprio con la Juventus, hanno fatto incuriosire i dirigenti bianconeri, che punterebbero su un profilo come il suo per far ripartire la Juventus. Il contratto dl ragazzo scade nel 2024 e tiene banco il suo rinnovo. Il club brianzolo con il rinnovo del contratto vorrebbe portarlo sui 2 milioni annui, la Juventus potrebbe offrirgliene fino a 2.5 milioni. Sul costo del cartellino ci sono vari scenari: il club bianconero non vorrebbe spendere più di 15 milioni, e ancora meglio vorrebbe inserire contropartite nell’affare. Tra i giovani della Juventus al Monza piacciono Cambiaso attualmente al Bologna, ma anche giocatori come Rovella e Ranocchia.