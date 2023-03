Calciomercato Juventus, Rabiot nel mirino dei grandi club europei

La stagione di Adrien Rabiot è, molto probabilmente, la migliore della sua carriera fino ad ora. In estate sembrava ad un passo dall’addio, ma è rimasto e si sta trascinando la Juventus in una rimonta clamorosa.

Calciomercato Juventus, tante sirene dalla Premier e non solo per Rabiot

Come riportano i colleghi spagnoli di El Mundo Deportivo, Rabiot è in scadenza di contratto a giugno e sarebbe finito al centro dei piani di tanti club importanti in Europa. Dalla Premier League lo cercano tutte le big: Chelsea, Liverpool, Manchester City, Newcastle ed Arsenal. Ma non c’è da dimenticare l’interessamento del Real Madrid, che nel caso non dovesse riuscire a concludere il colpo Bellingham, punterebbe tutto proprio sul francese della Juventus.