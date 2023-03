Calciomercato Juventus, Rugani pronto a restare in bianconero | C’è la conferma

Davide Torchia, agente di Rugani, ha parlato ai microfoni di TMW della posizione della Juventus ma anche del difensore bianconero. Queste le sue parole:

Calciomercato Juventus, Torchia: “Rugani resta. E su Szczesny..”

Ogni anni Rugani è messo in discussione, ogni anno resta. Quale sarà il suo futuro?

“Quando viene chiamato in causa, fa sempre il suo dovere. Questo è sotto gli occhi di tutti. Ha sempre avuto un grande senso di appartenenza, la Juve non ci ha mai chiesto la cessione. Vedremo poi quello che succederà in casa Juventus in merito a tutte le questioni societarie, ma il suo futuro sarà ancora in bianconero.

Nonostante la penalizzazione, la Juventus non è lontana dalla Champions.

“Allegri merita la conferma, la squadra è in salute ed ha reagito bene ad una belle mazzata. Hanno capito che l’unico modo di uscire da quel momento era quello di vincere il più possibile. Allegri ha fatto bene ad alternare i giocatori”.

Vicario può essere il futuro della Juventus?

“Szczesny resta un grandissimo portiere. Io sono un grande tifoso di Vicario, è un portiere davvero forte che può stare in un top club. Non dobbiamo però dimenticare Perin, perché anche lui è un titolare”.