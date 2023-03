Calciomercato Lazio, Sarri vuole il centrocampista del Napoli

Calciomercato Lazio, Sarri vorrebbe avere Zielinski in biancoceleste

Maurizio Sarri vorrebbe rinforzare ancora di più la rosa della sua Lazio in vista della prossima stagione: il centrocampo è il reparto con più urgenza, vista la situazione incerta di Milinkovic-Savic, e per questo motivo il tecnico toscano vorrebbe avere dal Napoli Piotr Zielinski.

Mercato Lazio, Zielinski non rinnova e strizza l’occhio a Sarri

Come riportato da Il Corriere dello Sport, a poco più di un anno dalla scadenza del contratto non c’è ancora nessun rinnovo nel mirino per Zielinski al Napoli e iniziano a muoversi diversi club, tra cui la Lazio. Inoltre, Zielinski dopo lo 0-1 dei capitolini di 20 giorni fa, è entrato nello spogliatoio avversario facendo i complimenti al suo maestro, Maurizio Sarri.