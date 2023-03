Calciomercato Milan, sfida all’Inter per il talentino 2005 | I dettagli

Il Milan vuole continuare a investire sui giovani di talento: per questo motivo Maldini e Massara hanno messo gli occhi su un gioiello del nostro campionato che sta emergendo in queste ultime settimane, Tommaso Baldanzi, trequartista classe 2003 dell’Empoli.

Mercato Milan, la richiesta per Baldanzi si aggira sui 20 milioni

Come riporta Tuttomercatoweb, la richiesta del club toscano si aggira sui 15-20 milioni di euro. Il Milan sarebbe però disposto ad inserire nella trattativa Maikol Cifuentes, in scadenza nel 2024: classe 2005 che piace all’Empoli, considerato uno dei migliori giocatori del vivaio rossoneri e che potrebbe crescere in una delle società maestra nel valorizzare i giovani.