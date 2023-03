Calciomercato Milan, si inserisce l’Arsenal per Brahim Diaz

Nel Milan tiene banco anche la telenovela del futuro di Brahim Diaz. Il calciatore è conteso tra il restare a Milano oppure tornare a Madrid. M aocchio che si sta inserendo una terza parte.

Calciomercato Milan, all’Arsenal piace il 10 rossonero

Se il futuro del rossonero Brahim Diaz era già conteso tra Milan e Real Madrid, adesso c’è l’interessamento anche dell’Arsenal. Come riporta il Corriere dello Sport, Diaz ha già giocato sotto la guida tecnica di Arteta quando l’attuale allenatore dei Gunners era il vice di Guardiola al Manchester City. Dunque adesso se prima la strada per Maldini era complicata, adesso che iniziano ad inserire altre parti diventa molto difficile da percorrere. Bisogna muoversi in fretta.