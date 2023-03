Calciomercato Roma, El Shaarawy in bilico | Futuro da dentro o fuori per il faraone

Il futuro di El Shaarawy alla Roma resta in bilico

Calciomercato Roma, El Shaarawy vuole rimanere in giallorosso

Stephan El Shaarawy vorrebbe rimanere ancora a lungo alla Roma: l’ex Milan, tornato in giallorosso nel 2021 dopo l’esperienza in Cina, ha il contratto in scadenza a fine stagione ma la sua volontà è quella di convincere Tiago Pinto a rinnovarglielo riducendosi lo stipendio.

Mercato Roma, i giallorossi hanno tempo fino al 7 giugno

Come riportato da Il Corriere dello Sport, i giallorossi possono attivare l’opzione di rinnovo per un’altra stagione fino al 7 giugno. C’è la volontà di proseguire insieme, ma il futuro del Faraone resta comunque in bilico, nonostante le prestazioni siano state sempre positive.