Calciomercato Roma, le parole di Hjulmand sull’interesse di Pinto

La Roma prova a strappare il centrocampista Hjulmand, ma lui in questo momento ha ben altre idee

La Roma sta lavorando per accaparrarsi le prestazioni del capitano del Lecce Morten Hjulmand da parecchi mesi. Il calciatore sta disputando una ottima stagione con il Lecce, e risponde così, a TV2 Sport, alle voci del suo possibile trasferimento.

Calciomercato Roma, Hjulmand: “Ora non ci penso assolutamente”

“Ora non ci penso assolutamente. Perché dedico tutto il mio tempo, alla mia quotidianità col Lecce. Passo tutto il mio tempo a fare del mio meglio e lottare il più possibile per salvare il mio club in un campionato difficile”.