Il giovedì del betting, qualificazioni Europei | Bonus di benvenuto

Iniziano stasera l qualificazioni agli europei del 2024. In campo tra le partite più interessanti troviamo Italia-Inghilterra che si giocherà allo stadio Maradona di Napoli.

Alle 20.45 allo stadio Maradona di Napoli scendono in campo le due finaliste dell’ultima edizione dell’Europeo: Italia–Inghilterra. I padroni di casa scenderanno in campo per cercare a tutti i costi la qualificazione dopo la mancata presenza ai Mondiali del Qatar, e stasera saranno sostenuti da uno stadio che vive un’entusiasmo pazzesco. Gli ospiti invece vogliono la rivincita proprio dell’ultima edizione degli Europei. I bookmakers quotano il segno 1 a 2.95, su Sportbet il segno X a 3.2 e il segno 2 a 2.65.