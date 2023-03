Inter, infortunio Skriniar | I tempi di recupero

L’assenza del centrale difensivo Milan Skriniar si fa sentire. La difesa dalle sue assenze non è mai stata veramente solida, e ha concesso gol che magari con lo sloveno in campo si potevano evitare. L’infortunio lo sta tenendo ferma da un mesetto circa. Ma ora ci sono nuove notizie.

Inter, Skriniar potrebbe tornare con la Fiorentina ma senza rischiare nulla

Skriniar è stato convocato dalla nazionale slovena nonostante il suo infortunio giusto per esser osservato anche da loro. Il classico allarmismo delle nazionali ha portato alla diagnosi di un danno al disco intervertebrale, quando invece a tenere ai box il difensore è l’irritazione di un nervo, dovuta alla compressione del disco. Il calciatore potrebbe già tornare in campo contro la Fiorentina, ma il mese di Aprile sarà super intenso per l’Inter( doppia sfida alla Juventus, la Champions League) e non si vuole avere di certo ricadute proprio ora, quindi si valuteranno di volta in volta le condizioni per essere sicuri.