Inter, Zanetti: “Superare il Benfica sarebbe una gran cosa”

Il vice presidente dell’Inter Javier Zanetti ha rilasciato una lunga intervista a Madero Sports, per parlare sia della sua Inter, ma anche delle emozioni che ha vissuto grazie alla vittoria dell’Argentina al Mondiale.

Inter, Zanetti: ” Tutti volevano che l’Argentina diventasse campione e che Messi potesse alzare la Coppa”

“Sono stato in Qatar lavorando anche per la Fifa, ma ho vissuto il trionfo argentino come tifoso insieme alla mia famiglia. E’ stato molto emozionante. Tutti volevano che l’Argentina diventasse campione e che Messi potesse alzare la Coppa. Abbiamo sofferto in alcune partite ma fa parte del calcio. Spero che la partita che si giocherà adesso in Argentina sia una festa per tutti quelli che non hanno avuto l’opportunità di essere in Qatar. Essere campione del mondo aiuterà Scaloni a lavorare, ma l’Argentina ha una storia per cui dovrà essere protagonista sempre. Spero sia il punto iniziale, come si diceva anche quando è stata vinta la Copa America. Speriamo di continuare a vincere”

Inter, Zanetti su Lautaro: “Quando lo abbiamo preso l’idea era quella che vediamo ora”

“Quando lo abbiamo preso l’idea era quella che vediamo ora. Non speravamo nel risultato immediato ma di arrivarci in 4-5 anni. La visione era questa, sta dimostrando di essere un riferimento per il club e la nazionale. E’ cresciuto moltissimo, è maturato. Siamo contentissimi della sua crescita. Questo senso di appartenenza per l’Inter è riconosciuto da noi, dalla gente. Si vede che è felice. Inter-Benfica? E’ difficile, ma si doveva prevedere che in queste circostanze ti potesse toccare una squadra difficile. Dobbiamo rispettarli, ma abbiamo le armi per giocare due grandi partite e passare. Sappiamo che non è facile, la Champions è una competizione di dettagli ma ho fiducia che si possa preparare al meglio la sfida e andare avanti. Sfida Lautaro-Otamendi? Non ci sarà alla prima, è squalificato”

Inter, Zanetti sul presente e sul futuro della stagione dell’Inter

“E’ stato un anno complicato in campionato. Il Napoli sta facendo un torneo straordinario, sbaglia molto poco. Ci sta mancando continuità. Abbiamo vinto la Supercoppa meritatamente, siamo in semifinale di Coppa Italia e abbiamo la chance di arrivare in semifinale di Champions. Mi piacerebbe il derby o il Napoli in semifinale? Mi piacerebbe giocarla, poi quando ci saremo ci penseremo. Già superare il Benfica sarebbe una gran cosa”.