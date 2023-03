Italia-Inghilterra, le ultimissime sulle formazioni

Mancini lancia Retegui, Southgate si affida al tridente

L’Italia inizia il proprio cammino nelle qualificazioni a Euro2024 contro l’Inghilterra – in un vero e proprio remake della finale di Euro2020 – al Maradona di Napoli, questa sera alle 20.45. Mancini sorprende nelle scelte e lancia dal primo minuto l’esordiente Retegui in attacco, accanto a Berardi, in un periodo di splendida forma, e Pellegrini. In porta Donnarumma; difesa affidata ad Acerbi e Toloi con Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce; centrocampo con il classico trio Barella, Jorginho e Verratti. Southgate opta per il 4-3-3: Pickford tra i pali; Stones e Maguire i centrali, Walker e Shaw i terzini; a centrocampo Rice, Bellingham, Henderson; in attacco Saka, Kane, Foden.

Italia-Inghilterra, le probabili formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Toloi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Retegui, Pellegrini. CT: Mancini.

Inghilterra (4-3-3): Pickford; Walker, Maguire, Stones, Shaw; Rice, Bellingham, Henderson; Saka, Kane, Foden. CT: Southgate.