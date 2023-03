Lazio, la stima tra Romagnoli e Sarri | Le parole dei protagonisti

Stima reciproca tra Maurizio Sarri e Alessio Romagnoli, che in meno di un anno si trovano alla meraviglia

Romagnoli si sta prendendo la difesa della Lazio per le mani e la sta trascinando verso alti livelli. In meno di un anno è entrato perfettamente nei meccanismi dell’allenatore Maurizio Sarri, e i due non smettono di lanciarsi segnali di stima reciproca.

Lazio, Sarri: “Una pedina importantissima, sembra nato apposta per difendere così”

“Una pedina importantissima, sembra nato apposta per difendere così. È diventato la guida degli altri, sono cresciuti tutti. E’ nato per giocare come gioco io, ha avuto un inserimento velocissimo rispetto ad altri difensori che ho allenato. E’ un ragazzo molto evoluto, si applica con continuità“. Queste le parole di Sarri su Romagnoli dopo il derby vinto di domenica .

Lazio, Romagnoli: “Qui c’è un gioco più adatto a me”

“E’ un gioco più tattico. Con Pioli c’era più uno contro uno a tutto campo, qui c’è un gioco diverso, più adatto a me e che mi piace di più”. Queste invece le parole di affetto per il gioco di Sarri da parte di Romagnoli, rispetto al modo di giocare con il Milan di Pioli.