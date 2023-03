Lazio, Provedel: “La parata su Mancini nel derby è stata importante”

Riprende il progetto Lazio nelle scuole, e questa mattina, oltre all’aquila Olympia e a Cristina Mezzaroma, sono stati protagonisti sia Provedel che Khellas, giocatrice della Lazio Women. Al margine dell’appuntamento, il portiere della Lazio ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale ufficiale della società.

Lazio, Provedel: “Vedere tanti giovani aspirare a un futuro brillante mi fa piacere”

“La parata su Mancini nel derby è stata importante, fortunatamente non l’ha angolata bene. Sono riuscito a metterci una pezza ed è andata bene. L’evento di questa mattina? Vedere tanti giovani aspirare a un futuro brillante mi fa piacere. Tutti questi ragazzi hanno una fede diversa, mi ha fatto piacere vedere quest’entusiasmo. Lo sfottò nel derby è giusto, ma l’importante è tifare per la propria squadra e non contro. Non bisogna mai andare oltre, questo è lo spirito dello sport. Quando siamo arrivati un ragazzo si è emozionato vedendoci entrare nell’aula. Lo capisco perché quando ero un ragazzo avevo il suo stesso sogno, ovvero quello di incontrare un giocatore della mia squadra del cuore”.