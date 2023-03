Milan, novità dall’incontro per il nuovo stadio

Nuovo incontro per il Milan e il sindaco di Milano Sala per il progetto del nuovo stadio

Durato circa un’ora l’incontro tra Cardinale e il sindaco di Milano Sala per programmare il nuovo. Al termine Gazzetta.it a sentito il primo cittadino di Milano.

Milan, Sala: “Confermata la volontà su La Maura”

“Il Milan ha confermato la volontà di procedere nella zona di La Maura. Abbiamo una discussione aperta e formale sullo stadio vicino San Siro, ma è chiaro che se non intendono farlo devono farmelo sapere. Devono presentarlo entro due settimane. È una prassi formale per avviare il procedimento. È importante, però, che il processo amministrativo avviato sullo stadio vicino San Siro trovi una definizione”.

Su La Mura: “Quando parlo delle condizioni relative al progetto ci sono vari temi e l’ho spiegato alle squadre. Non posso avviare discussioni con il Parco Sud con un interesse informale, mi serve un progetto. Lì c’è un’area verde di spessore, quanto ne rimarrà? Ho appunto bisogno di un progetto per avviare verifiche con la politica e poi con le milanesi. Inter? Con loro non ho parlato. Al momento non manifestano altre opzioni”.