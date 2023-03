Non basta Retegui, l’Inghilterra supera gli azzurri al Maradona (1-2)

Rice e Kane piegano gli azzurri

Finisce 1-2 al Maradona di Napoli tra Italia e Inghilterra nel match valido per le qualificazioni a Euro2024. Monologo inglese nel primo tempo: vantaggio di Rice sugli sviluppi di un corner al 13′ minuto, raddoppio dal dischetto di Kane al 43′. Gli azzurri reagiscono bene e trovano la rete che accorcia le distanze con l’esordiente Retegui all’11 minuto della ripresa; la partita cambia ulteriormente nel finale per l’espulsione (doppio giallo) del terzino inglese Shaw. L’Italia, in superiorità numerica, si catapulta in avanti, ma non concretizza. All’Inghilterra i tre punti, resta la grande reazion

Italia-Inghilterra, risultato e tabellino

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola; Barella (18′ st Cristante), Jorginho (24′ st Tonali), Verratti; Berardi (18′ st Politano), Retegui, Pellegrini (24′ st Gnonto). A disp.: Falcone, Meret, Darmian, Gnonto, Scamacca, Pessina, Emerson, Scalvini, Cristante, Politano, Tonali, Romagnoli. CT: Roberto Mancini.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Philips, Rice, Bellingham (40′ st Gallagher); Saka (40′ st James), Kane, Grealish (24′ st Foden, 37′ st Trippier). A disp.: Ramsdale, Forster, Trippier, Hendeson, Dier, Chilwell, James, Guéhi, Gallagher, Foden, Maddison, Toney. CT: Gareth Southgate.

Reti: 13′ pt Rice, 43′ pt Kane, 11′ st Retegui

Ammonizioni: Rice, Maguire, Jorginho, Grealish, Walker, Shaw

Espulsi: Shaw

Recupero: 3′ pt, 5′ st