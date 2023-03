Roma, allarme Dybala in Nazionale

Notizie non piacevoli dall'Argentina per Paulo Dybala

Paulo Dybala è attualmente in Nazionale per le partite amichevoli. Arrivano notizie che però fanno stare sull’attenti il mondo giallorosso.

Roma, problema alla spalla per Dybala

Durante gli allenamenti di Dybala con la sua Nazionale, per preparare le amichevoli contro Panama (oggi) e Curacao (martedì prossimo), ha accusato un problema alla spalla destra. Come riportato da ESPN, questo dolore della Joya non dovrebbe essere grave, ma si sa che in questo momento specifico della stagione della Roma, dove ci si gioca tutto( Champions del prossimo anno, quarti di finale di Europa League) ogni minimo fastidio può essere un grave problema.