Calciomercato Inter, derby di mercato per l’attacco

In estate l’Inter ha bisogno di una rivoluzione in attacco. Tra il quasi più certo partente Correa, Dzeko che non ha ancora rinnovato e il ritorno al Chelsea di Lukaku senza sapere il futuro, bisogna velocizzare per cercare di anticipare le avversarie.

Calciomercato Inter, derby per Okafor e Openda

Il primo nome della lista di Ausilio è Okafor. L’Inter ha già avuto contatti con il club austriaco, ma per il difensore Solet. Sull’attaccante c’è anche l’interessamento da tempo del Milan, che tentenna sulla richiesta da 30-35 milioni del Salisburgo. Tuttosport rivela anche che ci sarà un secondo derby di mercato, quello che porta ad Openda. L’attaccante del Lens piace molto al Milan, e l’Inter addirittura lo segue da quando giocava nel Bruges.