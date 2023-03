Calciomercato Inter, l’Inter punta il centravanti della Nazionale | Marotta prepara lo scambio

Il problema centravanti della prossima stagione potrebbe essere stato risolto per l’Inter: i nerazzurri infatti hanno una corsia preferenziale per Mateo Retegui, centravanti italo-argentino del Boca Juniors in prestito al Tigre autore del gol all’esordio con la Nazionale italiana contro l’Inghilterra.

Mercato Inter, Facundo Colidio potrebbe essere la chiave per Retegui

Come riportato da Sky Sport, il Tigre a fine stagione riscatterà Retegui dal Boca Juniors per 2,5 milioni di euro. I nerazzurri sono forti sull’attaccante e da tempo hanno una presenza costante in Argentina: Marotta potrebbe anche giocare nella trattativa la carta Facundo Colidio, attaccante proprio in prestito dai nerazzurri al Tigre.