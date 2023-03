Calciomercato Juventus, sfida alla Roma per il centrocampista danese

La Juventus a centrocampo ha il suo bel da fare. Tra il rinnovo di Rabiot, e i prestiti che ritornano, potrebbe trovarsi affollato, ma questo non impedisce alla società bianconera di osservare in giro.

Calciomercato Juventus, sondaggio per Hjulmand

Questi sondaggi sono ricaduti sul centrocampista del Lecce Morten Hjulmand. Il classe 99′ ha già delle pretendenti, vedi la Roma, ma che non vorrà lasciare a cuor leggero il Lecce. Come riferisce il Corriere dello Sport, il Lecce chiederebbe tra i 20 e 25 milioni, una cifra che non è tra le più abbordabili. Per il momento ci sono stati solo dei sondaggi, ma senza un affondo vero e proprio.